Vaticano revela agenda del papa León XIV en Perú

El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026 como parte de su viaje apostólico por Sudamérica. Durante su estadía, el pontífice desarrollará una amplia agenda que contempla celebraciones religiosas y encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil, jóvenes y comunidades originarias. La llegada del Santo Padre ha movilizado a autoridades civiles y religiosas, que avanzan con los preparativos para recibir a miles de fieles.

Papa León XIV iniciará su recorrido en Lima y Callao

La visita comenzará el miércoles 11 de noviembre con la llegada del papa León XIV a la Base Aeronaval del Callao. Posteriormente, se trasladará a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y continuará sus actividades con un encuentro con autoridades y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Durante su paso por la capital también están previstas actividades con el clero en la Catedral de Lima y una vigilia con jóvenes en el Estadio Monumental.

El viernes 13 de noviembre, León XIV viajará al norte del país, donde presidirá una misa en las Pampas de Pimentel, Lambayeque, y participará en encuentros en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo. Un día después, el pontífice se trasladará en helicóptero a Cajamarca para celebrar una eucaristía en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. La jornada culminará con un encuentro de oración en Zaña.

Cusco, Pucallpa y una multitudinaria misa en Lima

El domingo 15 de noviembre, el papa León XIV continuará su recorrido en Cusco, donde se reunirá con fieles en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman y rezará el Ángelus en la explanada de la Catedral. Horas después viajará hacia Pucallpa, en Ucayali, para sostener un encuentro con representantes de los pueblos originarios en el Malecón Puerto Callao y celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional.

La visita culminará el lunes 16 de noviembre en Lima. León XIV presidirá la última misa de su viaje apostólico en la Base Aérea Las Palmas, uno de los actos que se proyecta como central durante su permanencia en el país. El padre Juan Bytton, secretario general de la visita papal en Lima, señaló que la organización trabaja junto con las Fuerzas Armadas, Defensa Civil, Bomberos y municipalidades para garantizar la seguridad del evento, mientras que el Arzobispado de Lima articula la convocatoria de fieles a través de las parroquias. Tras cumplir esta actividad, el pontífice participará en la ceremonia de despedida antes de emprender su retorno a Roma.