Fiscalía reporta 4 394 denuncias por violación a menores entre enero y agosto de este año

Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público contabilizó 4 394 denuncias por violación a la libertad sexual en agravio de menores de edad, lo que representa un promedio de 549 casos al mes y 18 por día. Los distritos fiscales con mayor cantidad de registros a nivel nacional fueron Lima Este, Arequipa, Lima Sur, Ucayali y Lima Centro.

Por su parte, el portal estadístico del Programa Nacional Warmi Ñan documentó 14 022 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el mismo periodo, registrando un incremento del 0.2 % en comparación con el año anterior.

Del total de este programa, un total de 10 005 casos correspondieron a adolescentes entre los 12 a 17 años, mientras que las cifras específicas de violación sexual incrementaron de 5 473 a 5 491 casos.

Reportes en ámbito escolar y distribución de casos

La plataforma SíseVe del Ministerio de Educación contabilizó 2 059 reportes de violencia sexual en colegios entre enero y agosto, de los cuales 1 198 ocurrieron entre estudiantes y 861 involucraron a personal escolar. Estos incidentes abarcaron tocamientos, acoso, hostigamiento y violación sexual, afectando a mujeres en un 74.36 % y concentrándose mayoritariamente en el nivel secundario.

A nivel regional, el programa Warmi Ñan detalló que Lima Metropolitana concentró 3 394 casos, seguida por Arequipa, San Martín, La Libertad y Lima Provincias. Asimismo, dentro de las cifras totales de violación sexual se contabilizaron 4 632 casos en adolescentes, 729 en menores de 6 a 11 años y 130 en niños de 0 a 5 años.