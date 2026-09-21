Dictan 15 días de detención preliminar contra investigados por crimen de “China Polo”

El Poder Judicial dictó 15 días de detención preliminar contra Luis Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila, ambos de nacionalidad venezolana, investigados por el presunto delito de sicariato en agravio de Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”, candidata al Gobierno Regional de Áncash. La medida fue solicitada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas y dictada por el juez Miguel Dueñas Arce.

Según el Ministerio Público, la detención permitirá asegurar la presencia de los investigados mientras continúan las diligencias para esclarecer el crimen ocurrido en Caraz. Entre las actuaciones realizadas figuran el recojo de evidencias en la escena, la revisión de imágenes de las cámaras de videovigilancia, las declaraciones de testigos y agraviados por impacto de bala, además de los reconocimientos médico-legales.

Luis Obispo Díaz fue detenido el 19 de septiembre en Caraz y es señalado como presunto autor material de los disparos. El investigado permanece en el Hospital de Huaraz debido a heridas que habría sufrido durante un presunto enfrentamiento con el equipo de seguridad que protegía a la víctima. Ronald José Toro Ardila, en tanto, fue detenido durante la madrugada del 20 de septiembre en Lima y posteriormente trasladado bajo custodia a Áncash para determinar su presunta vinculación con el crimen.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

La Corte Superior de Justicia de Áncash informó que la detención judicial se computa desde el 19 de septiembre y vencerá el domingo 4 de octubre. Durante este periodo, el Ministerio Público deberá desarrollar las diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos y, de corresponder, formular los cargos respectivos. En tanto, los restos de Susy Aponte fueron trasladados a Lima para ser velados en Comas y posteriormente llevados a Chimbote, donde serán sepultados.