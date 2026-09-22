¡Preocupante avance! Dengue deja tres víctimas mortales en La Libertad

La región se ubica como el segundo departamento con más casos de dengue en el país, solo por detrás de Piura, que registra 10,644 casos.

La Libertad registra su tercera víctima mortal por dengue en lo que va del año, mientras la región acumula 8,368 casos entre confirmados y sospechosos, de acuerdo con información de la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Ministerio de Salud (Minsa).

La última víctima sería una mujer de 55 años, quien inicialmente acudió a un establecimiento de salud tras presentar síntomas de la enfermedad. Sin embargo, habría solicitado su alta voluntaria y regresó a su vivienda, donde su estado se agravó hasta requerir nuevamente atención médica.

La paciente fue trasladada al Hospital de Especialidades Básicas La Noria y, debido a su condición crítica, derivada al Hospital Belén de Trujillo, donde finalmente falleció. Con este deceso, ya son tres las personas que han perdido la vida por dengue en La Libertad durante 2026.

TERCERA VÍCTIMA MORTAL EN LA REGIÓN

Según fuentes de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), la mujer presentó los primeros síntomas y recibió atención médica antes de solicitar su alta voluntaria. Posteriormente, su estado de salud se complicó en su domicilio y tuvo que ser trasladada nuevamente a un establecimiento hospitalario.

En agosto se confirmó el fallecimiento de un hombre de 31 años procedente del distrito de Chao, en la provincia de Virú, quien además padecía asma bronquial crónica. La otra víctima fue un médico cesante de 78 años, procedente de Ciudad de Dios, en la provincia de Pacasmayo.

TRUJILLO CONCENTRA MAYOR CANTIDAD DE CASOS

De acuerdo con el Minsa, La Libertad es actualmente el segundo departamento con más casos de dengue a nivel nacional, con 8,368 registros, entre confirmados y sospechosos. Piura ocupa el primer lugar con 10,644 casos.

En La Libertad, 4,383 casos corresponden a mujeres y 3,985 a hombres. Del total regional, 30 pacientes desarrollaron dengue grave, 1,082 presentaron signos de alarma y 7,256 no registraron signos de alarma.