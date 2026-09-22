Productores de flores de Huancayo pierden hasta 50% de su cosecha por las heladas

Floricultores de la zona piden al Gobierno Regional de Junín capacitaciones técnicas e insumos para combatir las plagas y reducir las pérdidas en sus cultivos.

La producción de flores en Miraflores, distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo, se ha visto afectada en aproximadamente un 50 % debido a las heladas y plagas que vienen azotando la zona.

Asimismo, alrededor del 40 % de las familias depende de esta actividad económica, por lo que los productores solicitan apoyo al Gobierno Regional de Junín mediante capacitaciones técnicas y la entrega de insumos que les permitan afrontar esta difícil situación y reducir las pérdidas en sus cultivos.

HELADAS DAÑAN LOS CULTIVOS

Alrededor de 70 viveros familiares asociados mantienen activa la floricultura en la zona. Sin embargo, desde julio y agosto, las intensas heladas han obligado a los floricultores a proteger sus plantas durante las noches para evitar mayores daños en sus cultivos.

Asimismo, los productores buscan reducir las pérdidas económicas y prevenir la propagación de enfermedades que afectan a las plantas, como la “racha” y la pudrición de raíces, problemas que vienen perjudicando la producción de flores en la zona. “Quisiéramos que el Gobierno Regional nos apoye con capacitaciones e insecticidas”, señaló una floricultora de la zona.