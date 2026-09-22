Piura registra 132 muertes por neumonía: adultos mayores son los más afectados

Autoridades sanitarias recomiendan prestar especial atención a niños pequeños y adultos mayores, además de buscar atención médica oportuna ante posibles síntomas de neumonía.

La región Piura registra 132 personas fallecidas y 6,930 casos de neumonía, entre probables y confirmados, en lo que va del año. Las cifras corresponden al reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), actualizado hasta la Semana Epidemiológica 36.

Los adultos mayores de 60 años representan el grupo más afectado por esta enfermedad, con 102 fallecimientos y 2,613 episodios reportados. Los menores de cinco años también forman parte de la población vulnerable, con 10 muertes y 1,573 casos acumulados.

Las autoridades sanitarias y especialistas recomiendan prestar especial atención a los síntomas de neumonía, principalmente en niños pequeños y adultos mayores. Una atención médica oportuna puede evitar que la enfermedad evolucione hacia cuadros de mayor gravedad.

ADULTOS MAYORES CONCENTRAN LA MAYOR CANTIDAD DE FALLECIDOS

De acuerdo con las estadísticas del Minsa, las personas mayores de 60 años concentran 102 de las 132 muertes registradas en Piura. Este grupo acumula además 2,613 episodios de neumonía durante el periodo analizado.

En el grupo de personas entre 20 y 59 años se reportaron 18 fallecimientos. Los jóvenes de 10 a 19 años registraron dos muertes, mientras que entre los niños de 5 a 9 años se contabilizaron 68 casos de la enfermedad.

MENORES DE CINCO AÑOS TAMBIÉN SON VULNERABLES

Los niños menores de cinco años representan otro de los grupos que requiere especial vigilancia. Según el reporte epidemiológico, en este sector de la población se registraron 1,573 casos y 10 fallecimientos hasta la Semana Epidemiológica 36.