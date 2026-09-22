Ministerio de Cultura inició hoy marcha blanca del mecanismo de venta directa de boletos para Machupicchu y la Red de Caminos Inka

El Ministerio de Cultura inició hoy, 22 de setiembre, la marcha blanca del mecanismo de venta directa de boletos para el ingreso a la Llaqta de Machupicchu y la Red de Caminos Inka, a través de la plataforma Tu Boleto. Esta etapa tendrá una duración de 30 días calendario y permitirá monitorear su funcionamiento y realizar los ajustes que sean necesarios.

Este inicio progresivo de operaciones se da luego de que ayer culminara el periodo de 10 días de adecuación técnica de la plataforma, trabajo realizado por el Mincul, a través de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGETIC), en coordinación con los equipos técnicos de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, que permitió implementar las modificaciones necesarias para eliminar la reserva previa de tres horas por un mecanismo de venta directa con pago confirmado.

Con estas adecuaciones, el usuario contará inicialmente con un plazo máximo de 15 minutos para realizar el proceso de compra y, una vez confirmado el pago, el boleto será asignado y emitido a nombre del visitante. Si el pago no se concreta dentro del plazo establecido, el espacio será liberado automáticamente y volverá a estar disponible para que otro usuario pueda adquirirlo. De esta manera, se busca que la disponibilidad registrada en la plataforma corresponda a boletos que efectivamente pueden ser adquiridos por el público.

Durante los 30 días de marcha blanca se monitoreará el funcionamiento de la plataforma y, entre otros aspectos, se evaluará si el plazo inicialmente establecido para concretar el pago resulta adecuado o requiere ser ampliado o reducido, de acuerdo con el comportamiento de las operaciones y la experiencia de los usuarios.

En el caso de la Red de Caminos Inka, las agencias de viajes y turismo continuarán participando en el proceso de compra. Los boletos estarán vinculados al pago confirmado y a la identificación del visitante, manteniendo el objetivo de contar con un proceso ordenado y transparente.

La implementación del nuevo mecanismo no modifica la capacidad de admisión de la Llaqta de Machupicchu, establecida en 5600 visitantes durante la temporada alta y 4500 durante la temporada baja. Tampoco modifica el aforo de la Red de Caminos Inka, que se mantiene en 750 visitantes diarios.