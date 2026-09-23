¡Intervención en penal Ancón I! Decomisan celulares y material prohibido

Los teléfonos celulares serán sometidos a pericias para determinar su procedencia y establecer si fueron utilizados para comunicaciones no autorizadas con el exterior.

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR), con apoyo de la Policía Nacional, realizó un operativo en el establecimiento penitenciario Ancón I para detectar objetos prohibidos y evitar posibles coordinaciones delictivas desde el interior del penal.

Durante la intervención, los agentes inspeccionaron celdas, dormitorios, pasadizos y espacios comunes vinculados a internos que serían integrantes de organizaciones criminales investigadas por diversos delitos. Como resultado de la diligencia, se incautaron más de 35 teléfonos celulares, además de sustancias ilícitas y armas blancas.

INTERVIENEN CELDAS Y ESPACIOS COMUNES

El operativo estuvo a cargo de fiscales de la FECOR, quienes coordinaron las acciones con unidades especializadas de la Policía Nacional y personal responsable de la seguridad penitenciaria.

Las autoridades buscaban, principalmente, impedir que los internos contaran con medios de comunicación clandestinos o conservaran objetos que pudieran representar un riesgo para la seguridad del establecimiento.

INCAUTAN MÁS DE 35 CELULARES

Durante la requisa, los agentes encontraron más de 35 teléfonos celulares en distintos ambientes del penal. Los equipos serán sometidos a las pericias respectivas para determinar su procedencia y establecer si fueron utilizados para comunicaciones no autorizadas con personas del exterior.

Además de los celulares, las autoridades reportaron el hallazgo de sustancias ilícitas y armas blancas. Estos elementos serán analizados para determinar su contenido, procedencia y eventual vinculación con las investigaciones que actualmente se encuentran en curso.