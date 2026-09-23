Declaran estado de emergencia en Alto Nanay por 60 días para fortalecer lucha contra la criminalidad

El Gobierno oficializó la declaratoria de estado de emergencia por un plazo de 60 días calendario en el distrito de Alto Nanay, ubicado en la provincia de Maynas, en la región Loreto, con el propósito de intensificar las acciones frente a la criminalidad y diversos escenarios de violencia.

Durante este periodo de excepción, se dispuso la restricción o suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito en el territorio nacional, el derecho de reunión y la seguridad personal.

Asimismo, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas, delimitando las zonas de intervención apoyándose en instrumentos estratégicos como inteligencia, mapas del delito y estadísticas oficiales.

Control operativo y regulación de eventos

El plan operativo contempla la ejecución de patrullajes inopinados, permanentes y disuasivos en sectores estratégicos, así como controles de identidad en vías públicas, domicilios, medios de transporte y vehículos. Además se llevarán a cabo intervenciones focalizadas para el decomiso masivo de armas, municiones, explosivos ilegales y material pirotécnico, además de fiscalizar insumos químicos con la participación directa de la Fiscalía de Prevención del Delito.

Sobre la realización de eventos públicos y de carácter masivo, ya sean de índole religiosa, cultural, deportiva o de otra naturaleza, la normativa exige la presentación de una solicitud previa ante las autoridades competentes para su respectiva evaluación y autorización.