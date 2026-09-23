La Libertad: encuentran muerto a candidato a regidor en una acequia de Laredo

El cuerpo del candidato, de 71 años, fue hallado por su esposa en el sector El Bosque, hasta donde llegaron las autoridades para iniciar las primeras diligencias.

Un nuevo hecho de violencia genera preocupación en la provincia de Trujillo. Virgilio Asto García, de 71 años, quien postulaba a una regiduría de la Municipalidad del Centro Poblado de Menocucho por el movimiento Gota de Esperanza, fue encontrado sin vida en el sector El Bosque, distrito de Laredo.

Según información difundida por Radar Informativo, el cuerpo del candidato fue hallado el último lunes por su propia esposa. Los restos se encontraban dentro de un saco que había sido abandonado en una acequia de la zona.

De acuerdo con versiones recogidas tras el hallazgo, Asto García habría realizado anteriormente denuncias relacionadas con presuntos cobros irregulares en un peaje alterno de la localidad.

CUERPO FUE ENCONTRADO EN UNA CEQUIA

El hallazgo ocurrió en el sector El Bosque, hasta donde llegaron las autoridades luego de que se reportara la presencia del cuerpo. La víctima fue identificada como Virgilio Asto García, quien además de su actividad política en Menocucho era conocido en la zona.

Las circunstancias en las que se produjo su muerte todavía son materia de investigación. La Policía Nacional y el Ministerio Público deberán realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades que correspondan.

PIDEN ESCLARECER LA MUERTE DEL CANDIDATO

Tras conocerse el caso, amigos, vecinos y autoridades locales solicitaron una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte de Asto García. “Exijo a la Policía Nacional y al Ministerio Público una investigación profunda, objetiva y transparente. Este hecho no puede quedar en la impunidad. La familia merece la verdad, su pueblo merece respuestas y Virgilio Asto García merece justicia”, manifestó Vílchez Neira a través de sus redes sociales.