Carretera Central: dos heridos de gravedad deja despiste de camioneta en tramo Pasco - La Oroya

Dos heridos de gravedad dejó un aparatoso accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 14+400 de la Carretera Central, en el tramo Pasco - La Oroya, aproximadamente a la altura de la zona de Casaracra.

Una camioneta que se desplazaba desde la ciudad de Trujillo con destino a Huancayo, sufrió un despiste repentino que la hizo salir de la vía y caer varios metros hacia el cauce del río Tishgo, dejando la unidad totalmente destrozada, según reportó la policía.

Efectivos de la Policía de Carreteras rescataron a los heridos del vehículo siniestrado, una labor que se tornó compleja debido a que una de las puertas estaba aplastada. Los pasajeros afectados fueron identificados como Digna Villacorta Lazo (59) y César Humberto García Villacorta (36), quienes resultaron lesionados y fueron trasladados de urgencia a un nosocomio del sector.

Situación de heridos e intervención de conductor

Los heridos se encuentran internados bajo observación médica, recibiendo la atención especializada a la espera de sus diagnósticos definitivos para descartar complicaciones mayores a consecuencia del suceso.

Por su parte, el conductor del vehículo fue identificado como Santos García Cruz (68), quien fue intervenido y puesto a disposición de la Comisaría de La Oroya en calidad de detenido. El chofer afronta las investigaciones bajo el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas.