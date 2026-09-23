Nuevo sistema de venta directa de boletos para Machu Picchu y Caminos del Inca entra en marcha blanca

Si el visitante no completa la transacción dentro de los 15 minutos establecidos, el espacio será liberado y podrá ser asignado a otro usuario.

El nuevo sistema de venta directa de boletos para Machu Picchu y la Red de Caminos del Inca inició este martes 22 de septiembre y tendrá una duración de 30 días, según informó el Ministerio de Cultura.

La medida se implementa tras culminar el periodo de 10 días de trabajos realizados por el Ministerio de Cultura para adaptar la nueva plataforma, a través de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGETIC).

Esta nueva modalidad contempla la eliminación de la reserva previa de tres horas y establece un plazo de 15 minutos para que los visitantes puedan completar el pago de sus entradas.

NUEVA IMPLEMENTACIÓN

Esta nueva metodología permitirá que, una vez realizado el pago, el boleto sea emitido automáticamente a nombre del visitante. En caso de que el usuario no complete la transacción dentro del plazo establecido, el espacio será liberado y podrá ser asignado a otra persona.

Asimismo, para la Red de Caminos del Inca se mantiene un aforo de 750 visitantes por día. En el caso de Machu Picchu, el límite será de 5,600 visitantes diarios durante la temporada alta y de 4,000 durante la temporada baja.