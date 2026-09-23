¡Choque múltiple en Pisco! Tráiler impacta contra ómnibus y deja 28 heridos

Los heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Pisco con diversas lesiones, entre contusiones, golpes y cortes.

Un violento accidente entre un tráiler y un bus que transportaba personal se registró en la vía Los Libertadores, a la altura de la Pampa Bambín, en el distrito de San Clemente, provincia de Pisco.

El impacto dejó al menos 28 personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Pisco para recibir atención médica. Los afectados presentaron diversas lesiones, entre ellas contusiones, golpes y algunos cortes producto del fuerte impacto.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

Según algunos testigos, el tráiler habría invadido el carril contrario, provocando el impacto contra el bus que circulaba por la vía en ese momento.

Asimismo, debido a la magnitud del accidente, fue necesario desplegar un importante operativo de emergencia. Agentes de la Policía Nacional y cuatro ambulancias llegaron hasta el lugar para auxiliar y trasladar a los heridos a los establecimientos de salud correspondientes.

LABORES DE RESCATE

Por otro lado, unidades de bomberos llegaron hasta la zona para brindar asistencia y facilitar el traslado de los heridos a los establecimientos de salud. Uno de los momentos más complicados se produjo durante el rescate del conductor del tráiler, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la unidad.

Afortunadamente, los bomberos lograron liberar al conductor, quien fue auxiliado y trasladado a un hospital para recibir atención médica.