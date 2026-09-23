Bloquean 132 sitios web que pirateaban música y difundían malware en Perú

El Perú encabezó por primera vez una iniciativa internacional contra la piratería digital denominada Operación Lumen, concebida y liderada por el Indecopi entre el 22 y 23 de setiembre, logrando el bloqueo de 317 sitios web vinculados a la difusión ilegal de contenidos y malware en la región.

La ejecución contó con la participación de autoridades de Brasil, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y México como país observador, además del apoyo de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

La intervención articuló acciones con los proveedores de Internet para restringir plataformas que infringen los derechos de autor y derechos conexos, buscando reducir el impacto de estos ilícitos a nivel transfronterizo.

Visitas mensuales y durante el año

Estas plataformas registraron 15 millones de visitas mensuales y más de 5.4 millones de visitantes únicos durante el último año, por lo que el bloqueo operativo contribuirá a mitigar dichos riesgos en América Latina.

Impacto y respaldo internacional

Por su parte, la CEO de la IFPI, Victoria Oakley, señaló que la acción conjunta demuestra los logros de la cooperación entre autoridades para interrumpir sitios infractores y proteger a los usuarios frente a estas amenazas.

En la misma línea, un estudio de la organización concluyó que el bloqueo de estas plataformas reduce el tráfico ilegal y orienta a los usuarios hacia servicios con licencia como Spotify y Amazon Music, cuyas visitas pueden aumentar entre un 15% y 50%, mientras que las páginas de suscripción crecen entre un 3% y 8%.