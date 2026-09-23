Día del Shopping 2026: Cinco reglas para evitar compras impulsivas

Más de 80 centros comerciales participarán en la campaña del 26 y 27 de septiembre.

El Día del Shopping está a la vuelta de la esquina. Esta edición se realizará los días 26 y 27 de septiembre con la participación de más de 80 centros comerciales del país, que ofrecerán promociones y descuentos de hasta 70%, según la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP). Frente a este escenario, ¿cómo aprovechar los descuentos sin gastar más de lo previsto?

Kiara Tello, docente de la Facultad de Negocios de Zegel, explica que el consumidor peruano llega a estas jornadas más informado y dispuesto a comparar precios en tiendas, redes sociales y plataformas digitales. Aun así, mensajes como “solo por hoy”, “últimas unidades” o “precio exclusivo”, sumados a las facilidades de pago, pueden acelerar la decisión y hacer que se observe la cuota mensual, pero no el desembolso total.

“Una oferta no es ahorro simplemente porque tenga descuento. El verdadero ahorro ocurre cuando compramos lo que necesitamos, al mejor precio posible y sin comprometer nuestro presupuesto futuro”, señala Tello.

Para aprovechar la campaña y mantener las finanzas bajo control, la especialista comparte algunas reglas para evitar comprar de manera impulsiva. Toma nota.

Compra con un presupuesto definido. Antes de salir o ingresar a una tienda virtual, resta de tus ingresos los gastos esenciales, las deudas y el ahorro. El dinero disponible será el límite para la campaña. Diferencia una necesidad de una oportunidad. Prioriza lo que ya estaba previsto y pregúntate: “Si este producto no estuviera en oferta, ¿lo compraría?”. La respuesta ayuda a reconocer cuándo el descuento se convirtió en el motivo principal. Compara el precio real. Una etiqueta con 50% de descuento no garantiza la mejor opción. Revisa el precio anterior, contrasta al menos dos o tres establecimientos o plataformas y verifica las condiciones de la promoción. Mira el costo total, no solo la cuota. La línea de crédito no es dinero adicional. Evalúa el precio al contado, la tasa de costo efectivo anual, los intereses, las comisiones, los seguros y el número de cuotas antes de asumir el compromiso. Dale una pausa a lo no planificado. Si encuentras un producto fuera de tu lista, tómate unas horas o revísalo al día siguiente. La pausa permite confirmar si realmente te conviene y si cabe en tu presupuesto.

Finalmente, la docente de Zegel sugiere clasificar las compras en necesarias, convenientes e impulsivas y concentrar el presupuesto en las dos primeras. Si una promoción obliga a sacrificar un gasto esencial, usar el ahorro de emergencia o asumir una deuda no prevista, deja de generar valor financiero. Planificar, comparar y revisar las condiciones permite disfrutar del Día del Shopping y convertir los descuentos en decisiones que sí aporten al bolsillo.