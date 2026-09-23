¡Cambio en el calendario escolar! Colegios en La Libertad culminará clases el 2 de diciembre

Educación Regional indicó que seis de los diez días hábiles que deben recuperarse ya fueron programados, mientras que los cuatro restantes serán compensados entre octubre y noviembre.

A raíz de los efectos ocasionados por el Fenómeno El Niño y ante las lluvias pronosticadas para noviembre por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las clases escolares en 2,670 colegios de la región La Libertad culminarán el próximo 2 de diciembre.

La medida fue confirmada por el gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, quien señaló que fue necesario reprogramar el cierre del año escolar, adelantándolo 16 días respecto a la fecha prevista inicialmente. “Todo estaba supeditado a cómo evolucionaba (el pronóstico de lluvias), sobre todo en septiembre. Este cambio de clima, del fenómeno que se avecina, adelantará al 2 de diciembre la finalización del año escolar”, manifestó.

ESTUDIANTES IRÁN A CLASES EN FERIADO

Asimismo, Rodríguez señaló que las clases que se dejarán de dictar serán compensadas mediante jornadas de recuperación programadas en fechas establecidas del calendario escolar. Entre ellas se contempla el feriado del 8 de octubre, correspondiente a la conmemoración del Combate de Angamos.

“De los 10 días hábiles ya tenemos adelantados 6 días (5 por vacaciones y uno por feriado), y los cuatro días hábiles restantes quedan para hacer un trabajo paralelo, entre las clases presenciales y las actividades formativas que los estudiantes deben hacer en casa entre el mes de octubre y noviembre”, manifestó.