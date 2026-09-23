PNP captura a dos ciudadanos brasileños e incauta armas y municiones en Ucayali

Durante la intervención también fueron hallados radios portátiles y teléfonos celulares, además de un laboratorio rústico que sería utilizado para procesar pasta básica de cocaína.

Tras un operativo realizado por la Policía Nacional, se logró la captura de dos ciudadanos brasileños presuntamente vinculados a la organización criminal ​“Comando Vermelho”.

Los presuntos delincuentes fueron intervenidos en el sector Santa Rosa de Abujau, en la provincia de Ucayali. Ambos fueron identificados con las iniciales L. F. D. S. (23) y F. L. S. D. S. (27) y puestos a disposición de las autoridades locales.

INCAUTARON ARMAS DE FUEGO

Asimismo, durante el operativo, los agentes policiales encontraron un fusil, seis escopetas, una carabina, un arma de fuego hechiza, nueve cacerinas y más de tres mil municiones, además de radios portátiles y teléfonos celulares.

Además, las autoridades allanaron un laboratorio rústico que, según las investigaciones, era utilizado para el procesamiento de pasta básica de cocaína (PBC). En el lugar también se encontraron toneladas de insumos químicos y 2.780 kilogramos de hoja de coca seca. “La intervención se desarrolló mediante acciones coordinadas entre personal policial peruano y efectivos de Brasil”, indicó la PNP.