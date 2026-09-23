Ministro de Cultura verificó avances y necesidades de conservación y recuperación de Kuélap

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado, inspeccionó el Complejo Arqueológico Monumental Kuélap y sus espacios de acceso e interpretación, donde conoció los avances y las necesidades pendientes en las labores de investigación, conservación y recuperación de este importante patrimonio arqueológico, ubicado en el distrito de Tingo, provincia de Luya, región Amazonas.



Durante el recorrido, verificó las condiciones de los circuitos culturales y recogió información técnica sobre las intervenciones que se vienen ejecutando, con el propósito de orientar la priorización de las acciones de protección y conservación de la llaqta frente a las lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.



También conoció las medidas implementadas para el manejo y encauzamiento de las aguas de lluvia en la llaqta. Estas intervenciones, adaptadas a las características del sitio, contemplan un sistema de drenaje que conduce el agua por debajo de la superficie del terreno y la deriva hacia zonas donde no genere afectaciones al patrimonio arqueológico.



Asimismo, el ministro dialogó con los arqueólogos y los trabajadores que participan en las labores de conservación y recuperación de este patrimonio arqueológico y reconoció su trabajo especializado y compromiso con la protección de Kuélap. “Cada uno de los visitantes camina hoy con seguridad sobre estructuras que ustedes estabilizaron y se lleva una historia sobre la cultura Chachapoya que ustedes ayudaron a rescatar del olvido y el deterioro. Kuélap sigue de pie gracias a ustedes, y ese es un legado del que pueden estar orgullosos toda la vida”, afirmó.



En la jornada de trabajo, el titular del sector estuvo acompañado por la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas, Rocío Sánchez, y el equipo técnico de la sede regional.



Kuélap fue el principal centro político, administrativo y ceremonial de la cultura Chachapoya. El complejo comprende 136 hectáreas, cinco monumentos y más de 495 estructuras circulares. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2023 y forma parte de la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO.



Encuentro Cultural

Como parte de su agenda en Chachapoyas, el ministro Beingolea participará posteriormente en el Encuentro Cultural “Tradición e Identidad Chachapoyana”, promovido por la DDC Amazonas, con la participación de autoridades regionales y locales.



La actividad tiene como objetivo promover el reconocimiento y la valoración de la identidad cultural chachapoyana mediante un espacio de encuentro en torno a la música, la danza tradicional, las artes visuales y la gastronomía local.



Dato:

Entre enero y setiembre de 2026, Kuélap recibió 47 873 visitantes.