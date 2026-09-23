Trujillo: hallan sin vida a candidato a regidor

Virgilio Asto García fue encontrado muerto en el sector El Bosque, en Laredo. Sus familiares y dirigentes de la zona exigieron una investigación célere para esclarecer las causas de su fallecimiento.

Una nueva tragedia sacude Trujillo. Virgilio Asto García, de 71 años, candidato a regidor por el sector El Bosque, en el centro poblado de Menocucho, distrito de Laredo, fue hallado sin vida, generando consternación entre sus familiares, amigos y vecinos. El dirigente participaba en la agrupación independiente Gota de Esperanza, que buscaba participar en las elecciones de autoridades municipales de centros poblados previstas para el próximo 1 de noviembre.

Las circunstancias en las que ocurrió su muerte aún no han sido esclarecidas. La Policía realiza las diligencias correspondientes para determinar qué sucedió y establecer las causas del deceso. Ante la incertidumbre, los allegados de Asto García solicitaron que las investigaciones se desarrollen con celeridad y permitan determinar si se trató de una muerte por causas naturales o si existen otros elementos que deban ser investigados.

El exalcalde de Laredo, Sergio Vilchez, también se pronunció sobre el caso y pidió una investigación profunda y transparente. A través de sus redes sociales, señaló que el hecho no debería quedar impune y sostuvo que la población merece conocer las circunstancias en las que murió el dirigente. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

PIDEN INVESTIGAR MUERTE

Por su parte, Armando Alayo, candidato al centro poblado de Menocucho, lamentó el fallecimiento y destacó el trabajo que Asto García realizaba en favor de la comunidad. Según recordó, el dirigente escuchaba las preocupaciones de sus vecinos y tenía propuestas para mejorar las condiciones de su localidad. Sus allegados esperan que las autoridades esclarezcan el caso y determinen las responsabilidades que correspondan, de existir.