El Niño podría dejar más de 451 mil muertes asociadas al calor a nivel mundial

El fenómeno El Niño podría estar relacionado con unas 451 mil muertes adicionales asociadas al calor en todo el mundo hasta febrero, según proyecciones del Climate Impact Lab, iniciativa vinculada a la Universidad de Chicago. El aumento de las temperaturas podría afectar principalmente a poblaciones de países en desarrollo.

El fenómeno climático altera las condiciones del océano Pacífico y modifica los patrones de lluvias, vientos y temperaturas en distintas partes del planeta. Este escenario, combinado con el calentamiento global, podría intensificar los episodios de calor durante los próximos meses.

Entre las regiones con mayor impacto figura el Sahel, en África, donde se proyectan alrededor de 66.800 muertes adicionales, mientras que Indonesia podría registrar unas 19.300. Filipinas, Vietnam, Tailandia y Camboya sumarían cerca de 19.400 casos, según las estimaciones.

India podría alcanzar unas 15.800 muertes adicionales y Brasil unas 13.300. Los investigadores precisan que se trata de proyecciones que todavía no han sido revisadas por otros especialistas y que serán publicadas próximamente en una revista científica.