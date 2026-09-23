Dengue en Perú: contagios aumentan y ya suman casi 56 mil casos

El dengue continúa avanzando en distintas regiones del país. De acuerdo con el reporte más reciente del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud, hasta el 12 de septiembre se contabilizaron 55.943 casos confirmados y probables.

Piura concentra la mayor cantidad de contagios registrados durante este periodo, mientras que San Martín presenta la cifra más alta de fallecimientos asociados a la enfermedad. Las autoridades mantienen el seguimiento de los casos debido al incremento registrado en comparación con el año anterior.

La cifra de defunciones también muestra un aumento. Hasta la fecha, se han reportado 67 fallecidos por dengue, frente a los 51 registrados durante el mismo periodo del año pasado, según los datos difundidos por el CDC.

El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, por lo que las autoridades mantienen una vigilancia epidemiológica permanente para identificar nuevos casos y controlar la propagación del virus en las zonas afectadas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Ante el incremento de contagios, las medidas de prevención continúan siendo importantes, especialmente en lugares donde existe presencia del mosquito transmisor. La eliminación de recipientes que acumulen agua y la atención oportuna ante síntomas compatibles con dengue ayudan a reducir el riesgo de complicaciones.