Mujeres awajún rechazan declaraciones de ministros que vincularon violencia sexual con prácticas culturales

Las mujeres awajún alzaron su voz frente a la situación de violencia sexual contra niñas y adolescentes en Condorcanqui, Amazonas, y cuestionaron las declaraciones atribuidas a los titulares de Educación y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que vinculan estas agresiones con prácticas culturales. El pronunciamiento fue presentado durante el tercer Congreso de Mujeres del Gobierno Territorial Autónomo Awajún y exige una respuesta estatal que vaya más allá de investigar los casos denunciados.

524 denuncias y obstáculos para acceder a justicia

Las representantes sostienen que asociar la violencia sexual en escuelas y albergues con las costumbres del pueblo awajún resulta ofensivo y desvía la responsabilidad de quienes cometen las agresiones. En el documento recuerdan la existencia de 524 denuncias de presunta violencia sexual contra estudiantes indígenas en Condorcanqui, una cifra que también fue reportada oficialmente por la Defensoría del Pueblo para el periodo iniciado en 2010.

El pronunciamiento también advierte sobre las dificultades que enfrentan las víctimas y sus familias cuando deciden denunciar. Según las representantes, algunos testimonios no reciben una respuesta adecuada y existen casos en los que las denunciantes afrontan burlas, insultos o cuestionamientos. Frente al anuncio de que los hechos serán investigados, las mujeres awajún señalaron que se trata de un primer paso, pero demandaron conocer qué acciones concretas adoptará el Estado para prevenir nuevas agresiones contra niñas, niños y adolescentes.

Mujeres awajún alertan por casos de VIH

La preocupación también alcanza el ámbito sanitario. Las representantes alertaron sobre casos en los que, según su pronunciamiento, víctimas habrían contraído VIH como consecuencia de las agresiones denunciadas, y reclamaron atención prioritaria ante esta situación. Asimismo, cuestionaron los recursos destinados a enfrentar el problema y pidieron que la respuesta estatal contemple atención médica, psicológica y acompañamiento para las víctimas y sus familias.

Las mujeres awajún reclamaron además medidas de prevención en escuelas y albergues, investigaciones efectivas y acceso a justicia para las víctimas. Su pedido se extiende a otros pueblos indígenas que enfrentan situaciones similares y plantea la necesidad de fortalecer una respuesta intercultural del Estado que incluya diálogo con las comunidades, protección de los menores y mecanismos capaces de impedir que nuevos casos de violencia sexual se produzcan en espacios educativos. (Con información de Infobae).