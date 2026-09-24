¡Vientos golpean Arequipa! Senamhi advierte ráfagas de hasta 38 km/h

La alerta amarilla comprende distritos de las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y parte de la provincia de Arequipa.

Fuertes vientos de hasta 38 km/h se registrarán este viernes 25 y sábado 26 de septiembre en diferentes zonas de la sierra de Arequipa, según el aviso emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

De acuerdo con el Aviso N.° 378, se prevé un incremento de la velocidad del viento, que alcanzará una intensidad de moderada a fuerte en sectores de la sierra peruana. Además, se esperan ráfagas que podrían superar los 50 km/h en algunas zonas.

Ante estas condiciones meteorológicas, el Senamhi recomendó a la población tomar precauciones, especialmente durante actividades al aire libre que puedan representar algún riesgo debido a la presencia de fuertes ráfagas y condiciones adversas.

DISTRITOS EN AREQUIPA PERMANECEN EN ALERTA AMARILLA

En Arequipa, la alerta comprende los distritos de Pampamarca, Huaynacotas, Puyca y Alca, en la provincia de La Unión; Cayarani, en Condesuyos; y Orcopampa, Chachas y Choco, en Castilla.

También están incluidos Caylloma, Tapay, Lari, Tisco, Sibayo, Tuti, Chivay, Callalli, Yanque y San Antonio de Chuca, en la provincia de Caylloma. Asimismo, parte del distrito de San Juan de Tarucani, en la provincia de Arequipa, se encuentra bajo alerta amarilla.

SENAMHI RECOMIENDA TOMAR PRECAUSIONES

El aviso meteorológico también contempla otras zonas de la sierra del país. En la sierra norte y central se pronostican velocidades de viento de hasta 35 km/h, además de ráfagas que podrían superar los 50 km/h en determinados sectores.