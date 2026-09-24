"Voto golondrino": Reniec detecta más de 38 mil cambios de domicilio irregulares

A pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que detectó más de 38 mil casos de domicilios irregulares durante las verificaciones realizadas para fortalecer la confiabilidad del padrón electoral. La medida busca prevenir posibles casos de “voto golondrino” o golondrinaje electoral, una práctica vinculada con el registro de ciudadanos en jurisdicciones donde realmente no residen.

Reniec verificó miles de domicilios antes de las elecciones

Como parte del proceso de fiscalización, Reniec realizó verificaciones domiciliarias a nivel nacional, especialmente en zonas con antecedentes de cambios irregulares de dirección. Las inspecciones permitieron identificar ciudadanos que no vivían en el domicilio consignado en su DNI o cuya dirección declarada no existía, según información oficial de la institución.

Tras las verificaciones, Reniec dispuso que los ciudadanos involucrados fueran restituidos a su último domicilio válido registrado para efectos del padrón de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La entidad precisó previamente que esta restitución determina el domicilio que será considerado electoralmente y, por tanto, la jurisdicción donde corresponde sufragar.

Áncash entre las regiones con mayor incidencia

La jefa nacional de Reniec, Carmen Velarde, señaló que las acciones de fiscalización tuvieron especial atención en regiones y provincias con antecedentes de golondrinaje electoral, incluidas jurisdicciones que reciben recursos provenientes del canon minero. Entre ellas figura Áncash, donde este fenómeno ha sido detectado de manera recurrente en anteriores procesos electorales.

Según los últimos datos oficiales publicados por Reniec, Áncash registra 15,392 restituciones de domicilio, la cifra más alta entre las regiones consideradas en este proceso, seguida por Cusco, Huánuco, Arequipa y Lima. Las verificaciones forman parte de las acciones adoptadas para preservar la integridad del padrón electoral y prevenir la trashumancia electoral de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.