Estudiantes reciben clases desde sus camas mientras permanecen hospitalizados en Arequipa

Las clases incluyen cursos como matemática y comunicación, además de acompañamiento educativo para adolescentes gestantes y estudiantes que aún no pueden regresar a sus colegios.

Estar internado en un hospital no significa necesariamente dejar de estudiar. En el Hospital Honorio Delgado Espinoza en Arequipa, una docente lleva las clases hasta las camas de niños y adolescentes que reciben tratamiento médico, con el objetivo de que continúen con sus aprendizajes durante su hospitalización.

Los estudiantes reciben apoyo en áreas como matemática y comunicación, mediante sesiones adaptadas a su grado escolar y a las condiciones de cada paciente. El acompañamiento forma parte del Servicio Educativo Hospitalario, que atiende gratuitamente a entre 40 y 50 menores cada mes, desde los 3 hasta los 17 años.

“El objetivo de nuestra labor como servicio educativo hospitalario es dar continuidad a la educación de nuestros estudiantes”, explicó la coordinadora educativa, Madeleine Bellido Yana.

CLASES PERSONALIZADAS

La atención educativa se desarrolla de manera cercana y personalizada, donde la docente trabaja junto a cada cama y refuerza los aprendizajes que el estudiante necesita de acuerdo con su nivel educativo.

El servicio también brinda acompañamiento en el área de obstetricia, donde atiende a adolescentes gestantes para que puedan continuar con sus estudios. Además, algunos menores mantienen el apoyo educativo después de recibir el alta médica.

FORTALECER ATENCIÓN EDUCATIVA

Actualmente, 14 estudiantes reciben atención virtual debido a que aún no pueden reincorporarse presencialmente a sus instituciones educativas, para fortalecer esta labor, el Servicio Educativo Hospitalario necesita contar con un aula multifuncional que permita desarrollar actividades con el material didáctico y el mobiliario disponible.