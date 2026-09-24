Fiscalía alerta sobre riesgo de explosión en tubulares que operan en Huacachina

El Ministerio Público advirtió sobre deficiencias técnicas y de seguridad que podrían poner en riesgo a usuarios, conductores y otras personas.

La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito alertó sobre un presunto “peligro inminente” y riesgo de explosión en los vehículos tubulares que operan en las dunas de Huacachina, en Ica. El Ministerio Público advirtió sobre deficiencias técnicas y de seguridad que podrían poner en riesgo a usuarios, conductores y otras personas.

Según el informe fiscal, varios de estos vehículos habrían sido ensamblados de manera artesanal, utilizando piezas usadas y sin controles de ingeniería que certifiquen su estabilidad. Además, se identificaron motores y componentes expuestos, instalaciones improvisadas y recipientes considerados inadecuados para el almacenamiento de combustible, lo que incrementaría el riesgo de incendio o explosión.

La Fiscalía también señaló que los tubulares circulan por zonas de las dunas consideradas de alto riesgo y advirtió sobre la presunta falta de permisos y seguros. Pese a ello, las empresas que ofrecen paseos turísticos continuarían operando en la zona.

MTC SE PRONUNCIA

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que no ha autorizado la operación de vehículos tubulares para brindar servicios de transporte turístico en las dunas de Huacachina. El sector indicó que estas unidades deben cumplir las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte.