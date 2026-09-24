Gobierno alista aumento de la remuneración mínima vital en dos fases

El Gobierno alista un incremento progresivo de la remuneración mínima vital (RMV), cuya primera fase contempla un aumento de S/100 entre octubre y noviembre. Según el ministro de Trabajo, Juan Sheput, la decisión final sobre la fecha de aplicación quedaría en manos de la presidenta Keiko Fujimori.

El anuncio se produce luego de que trabajadores y empleadores coincidieran en avanzar con el incremento durante las reuniones del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. El segundo tramo, de S/70, sería evaluado para el próximo semestre, tomando en cuenta el impacto del fenómeno El Niño.

Evalúan bono para las mypes

El ministro también informó que se viene trabajando en un bono dirigido a las micro y pequeñas empresas ante la llegada del fenómeno El Niño. La medida buscaría reducir el impacto que podría generar el aumento de los costos laborales en este sector.

De acuerdo con lo señalado, el Gobierno también analiza establecer una fórmula que permita regular futuros reajustes salariales. El objetivo planteado es que las próximas modificaciones de la remuneración mínima respondan a criterios definidos y no únicamente a decisiones coyunturales.