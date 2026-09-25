PNP y FBI intervienen inmueble en Huanchaco y capturan a nueve ecuatorianos

En el inmueble también se encontraron banderolas con referencias a ‘Los Tiguerones’, organización criminal de origen ecuatoriano que es materia de investigación.

La Policía Nacional del Perú (PNP) junto con el apoyo del Buro Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, intervino a nueve ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana durante un operativo realizado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, región La Libertad.

La intervención se ejecutó en un inmueble utilizado como presunto búnker, donde los agentes encontraron armas de fuego, municiones, explosivos, celulares y sustancias ilícitas. Entre lo incautado figuran una mini Uzi, un revólver, nueve cartuchos de dinamita, municiones, 23 teléfonos celulares, un kilo de marihuana y 2 490 soles en efectivo.

PNP ENCUENTRA ARMAS, EXPLOSIVOS Y DROGA

De acuerdo con la información policial, el operativo permitió ubicar armamento y material explosivo dentro del inmueble intervenido. La presencia de una mini Uzi, un revólver y nueve cartuchos de dinamita será materia de investigación para establecer su procedencia y determinar quiénes tenían el control de estos elementos.

Los agentes también hallaron 23 celulares, un kilo de marihuana y dinero en efectivo. Los dispositivos móviles y los cuadernos encontrados serán analizados por las autoridades para establecer si contienen información que permita determinar posibles vínculos entre los intervenidos y actividades delictivas.

ENCUENTRAN BANDEROLAS CON REFERENCIA A "LOS TIGUERONES"

Por otro lado, las autoridades también encontraron banderolas blancas con inscripciones realizadas con aerosol negro que decían “Los Tiguerones Trux”. Según la Policía, esta referencia estaría relacionada con la organización criminal de origen ecuatoriano conocida como 'Los Tiguerones'.