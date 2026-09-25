Exdirectora fue condenada por el Poder Judicial por cobrar S/100 para asignar vacantes escolares

El Poder Judicial también impuso 365 días-multa equivalentes a S/8.668,75, tras valorar documentos y testimonios presentados durante el juicio oral.

El Poder Judicial dictó una condena de cinco años de prisión suspendida por el delito de cosecho pasivo impropio contra Violeta Luyo, exdirectora de la institución educativa Santa Rosa, ubicada en el distrito de Santo Domingo de los Olleros, provincia de Huarochirí.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público sostuvo que la exdirectora habría solicitado dinero a una madre de familia a cambio de gestionar dos vacantes de nivel primaria para sus hijos. El pago habría sido coordinado mediante la billetera digital Yape.

La sentencia también contempla un periodo de prueba de tres años, sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, además de cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Asimismo, el Poder Judicial estableció el pago de una reparación civil de S/ 3 001 a favor del Estado y 365 días-multa, equivalentes a S/ 8 668.75.

EXDIRECTORA HABRÍA SOLICITADO S/100 POR VACANTE

Según la acusación presentada por la fiscal adjunta provincial Jennifer León Torres, el 16 de diciembre de 2023 Luyo solicitó S/ 100 a una madre de familia para asignar dos vacantes escolares. De acuerdo con la Fiscalía, la entonces directora condicionó la gestión al depósito del dinero mediante Yape.

Tres días después de la solicitud se habría realizado un primer pago de S/ 50. Para sustentar su acusación, el Ministerio Público presentó la impresión del depósito efectuado mediante un agente bancario.

PJ VALORÓ DOCUMENTOS Y TESTIMONIOS DURANTE EL JUICIO

Entre los elementos considerados por el Poder Judicial también figura la Resolución Ministerial N.° 447-2020-MINEDU, que establece la gratuidad del proceso de matrícula en las instituciones educativas públicas. A ello se sumó el informe N.° 281-2025-UGEL08C, mediante el cual se acreditó que la exdirectora era la única responsable de la plataforma de matrícula del colegio Santa Rosa.