Refuerzan lucha contra el dengue en Pisco: personal de salud realiza acciones de prevención

Especialistas recomiendan mantener limpios y correctamente tapados los recipientes utilizados para almacenar agua y evitar la proliferación del mosquito.

Continúan las acciones de prevención contra el dengue en el Sector 4 - Santa Rosa, en el distrito de San Clemente, donde el equipo de Control Vectorial viene desarrollando labores de vigilancia y prevención.

Asimismo, durante la campaña, que tiene como lema “Sin criaderos no hay mosquitos, sin mosquitos no hay dengue”, se realizan jornadas de control larvario con el objetivo de identificar y eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

LABORES DE PREVENCIÓN

Estas jornadas permiten que el personal de salud inspeccione los recipientes donde pueda acumularse agua y que podrían convertirse en criaderos para la reproducción de estos mosquitos. Asimismo, las autoridades solicitaron a las familias facilitar el acceso a sus viviendas para permitir la respectiva verificación.

Por otro lado, se recordó a la población la importancia de mantener limpios y correctamente tapados los recipientes utilizados para almacenar agua, como medida preventiva frente a la proliferación del mosquito Aedes aegypti.