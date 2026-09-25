Candidato regional de Junín recibe amenaza: dejan restos de perro frente a su vivienda

La Policía inició las diligencias para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables de la amenaza contra el candidato.

El candidato al Gobierno Regional de Junín, en las Elecciones Municipales y Regionales 2026, Arnoldo Mallma, denunció haber recibido durante la madrugada un paquete con restos de un perro y un mensaje intimidatorio en el exterior de su vivienda, ubicada en el sector de San Carlos, en Huancayo.

Dentro de un bolso abandonado frente al inmueble se encontró la cabeza de un can junto a un escrito con una amenaza dirigida al candidato. Según lo informado, el mensaje señalaba: “A la próxima vez será uno de tus perros, sanazo”. El incidente ocurrió pocos minutos antes de un debate en el que tenía previsto participar Mallma.

Tras lo ocurrido, el postulante expresó su preocupación y señaló que su principal prioridad es proteger a sus familiares, especialmente a sus hijos y esposa, quienes se encontraban asustados por la amenaza.

CANDIDATO PIDIÓ EVITAR CONFRONTACIONES

Mallma manifestó su rechazo a cualquier acto de intimidación durante el proceso electoral y pidió que la campaña se desarrolle dentro de un marco democrático. “Sea una fiesta democrática, que la población elija, que no vayamos a este tipo de bajezas y menos algo que ya hemos vivido antes: pérdidas humanas”, expresó.

Por otro lado, la Policía deberá determinar las circunstancias en las que fue dejado el paquete y establecer la identidad de los responsables. Mientras tanto, el candidato señaló que continuará priorizando la seguridad de su familia ante lo ocurrido.