Senamhi pronostica lloviznas en la costa centro y sur del país del 28 de septiembre al 3 de octubre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que se prevé la ocurrencia de lloviznas en la costa centro y sur del país, principalmente entre Lima y Tacna.

De acuerdo con la entidad meteorológica, este fenómeno se registrará desde la madrugada y primeras horas de la mañana del lunes 28 de septiembre hasta la mañana del próximo sábado 3 de octubre.

Estas condiciones atmosféricas estarán asociadas al incremento de la humedad y a la proximidad del Anticiclón del Pacífico Sur (APS), lo cual favorecerá el ingreso de vientos provenientes del sur. Como resultado, se pronostica una mayor cobertura nubosa, la presencia de niebla y neblina, y lloviznas tanto en sectores próximos al mar como en zonas más alejadas del litoral.

Acumulados y zonas afectadas

Durante este periodo, el organismo técnico espera acumulados de precipitación próximos a los 2 mm diarios en la costa de Lima y en Arequipa, así como hasta 1 mm diario en Ica. En tanto, para las jurisdicciones de Moquegua y Tacna se estiman valores que oscilarán entre los 0,5 mm y 2 mm diarios.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante el pronóstico emitido, se recomienda a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la institución. Asimismo, instaron a consultar de forma constante los avisos meteorológicos disponibles para conocer la evolución de las condiciones previstas en cada localidad.