ONPE habilitará más de cuatro mil locales de votación para capacitar a miembros de mesa este domingo

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevará a cabo este domingo 27 de setiembre, de 8:00 a 13:00 horas, la segunda jornada nacional de capacitación dirigida a los miembros de mesa titulares y suplentes para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Esta actividad se desarrollará en más de cuatro mil locales de votación habilitados en todo el país, con el propósito de instruir a los ciudadanos en las tareas de instalación, sufragio y escrutinio utilizando materiales similares a los que se emplearán en los comicios.

En Lima Metropolitana, la entidad electoral ha dispuesto diversas instituciones educativas en el Cercado de Lima, como los colegios Marín Arista y Juana Infantes Vera, además de 11 planteles habilitados en el Callao. Asimismo, los ciudadanos pueden prepararse de manera permanente en las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), oficinas distritales o de forma virtual a través de la plataforma ONPEduca.

Procedimientos de votación y atención preferente

Durante la jornada de formación se recuerda a los integrantes de mesa que deben presentarse en sus locales a las 6:00 horas para asumir sus funciones de control y entrega de cédulas, lista de electores y ánforas. El organismo electoral también indicó que se debe brindar atención preferente inmediata a adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con niños y ciudadanos con discapacidad, permitiendo el uso de plantillas Braille y el acompañamiento de confianza cuando sea requerido.

Finalmente, la ONPE recordó que los ciudadanos seleccionados que ejerzan efectivamente el cargo recibirán un incentivo económico de 165 soles. Los electores pueden verificar si fueron designados y consultar su local de asignación, así como revisar los manuales detallados, ingresando a los portales oficiales habilitados por la entidad electoral.