Visita de León XIV: municipios recibirán S/1.8 millones para reforzar limpieza

La llegada del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre de 2026, ya genera una serie de preparativos en las localidades que formarán parte de su recorrido. Como parte de estas acciones, el Ejecutivo aprobó una partida de S/1.8 millones para que varios municipios fortalezcan sus servicios de limpieza y manejo de residuos.

Recursos serán distribuidos en tres regiones

La transferencia quedó establecida mediante el Decreto Supremo N.° 203-2026-EF, publicado este sábado 26 de septiembre. El presupuesto proviene de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y será entregado a gobiernos locales que deberán utilizarlo en las labores vinculadas a la atención de los espacios públicos.

En Lambayeque fueron incluidos los municipios de Zaña, La Victoria y Pimentel, así como la Municipalidad Provincial de Chiclayo. En Ucayali, los recursos alcanzarán a Yarinacocha y Manantay, mientras que en Cajamarca se beneficiará a la Municipalidad Provincial de Santa Cruz.

Los gobiernos locales tendrán un plazo de cinco días calendario, desde la vigencia de la norma, para aprobar mediante resolución la distribución interna de los recursos. La partida estará destinada a cubrir acciones de limpieza pública y gestión de residuos sólidos ante la concentración de personas que se espera durante las actividades programadas por la visita del pontífice.