Cortes de luz este 27 y 28 de septiembre: revisa las zonas y horarios

Vecinos de diferentes localidades de Áncash y Cajamarca deberán tomar precauciones ante los cortes de energía programados para el domingo 27 y lunes 28 de septiembre. La suspensión del servicio se realizará por sectores y tendrá horarios diferentes, por lo que no afectará necesariamente a todos los distritos de una misma provincia.

Domingo 27: estas son las zonas afectadas

En Áncash, el corte está previsto de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. en sectores de Recuay, Aija, Ocros y Bolognesi. La interrupción comprenderá localidades como Recuay, Cátac, Cotaparaco, Huayllapampa, Llacllín, Marca, Pampas Chico, Pararín, Tapacocha, Ticapampa, Aija, Succha, Huacllán, Coris y La Merced, entre otras zonas detalladas en el cronograma.

Para Cajamarca también se ha programado una suspensión el domingo 27, específicamente entre las 8:00 a. m. y 4:00 p. m. en sectores de Namora y Cajamarca. Entre las zonas mencionadas figuran los caseríos Ojo de Agua y La Perla.

Lunes 28: corte en sectores de Santa y Nuevo Chimbote

El lunes 28 de septiembre, la interrupción del suministro eléctrico se realizará de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. en sectores de Santa y Nuevo Chimbote, en Áncash. El cronograma incluye asentamientos humanos como Ampliación Constructores, Buenavista del Sur, Costa Blanca, Dubái, El Mirador del Sur, Las Praderas, Los Jardines de Nuevo Chimbote, Los Palmares y Los Portales del Sol.

También figuran Los Rosales del Mirador, Luz de la Esperanza, Nuevo Paraíso, Portales del Sol, Sánchez Milla, San Francisco de Asís, Tierra Prometida y Villa Universitaria. Debido a que los horarios y zonas pueden variar según el sector intervenido, se recomienda revisar la dirección específica antes de asumir que el corte alcanzará a toda una jurisdicción.