PNP desarticula 1 693 bandas criminales y decomisa más de 800 armas en los últimos dos meses

Un total de 1 693 bandas criminales fueron desarticuladas y 882 armas de fuego incautadas a nivel nacional desde el 29 de julio de este año hasta la fecha, como resultado de la intensificación de los operativos ejecutados por la Policía Nacional del Perú (PNP), según informó el Ministerio del Interior.

La labor permanente forma parte de una estrategia orientada a devolver la seguridad y la tranquilidad a la ciudadanía frente a las diversas modalidades delictivas en todo el territorio peruano.

De acuerdo con la información, la PNP logró desarticular 20 organizaciones criminales dedicadas a delitos como la extorsión, el sicariato y la trata de personas. Estas capturas de estructuras nacionales y transnacionales se concretaron gracias a la experiencia policial y al respaldo del Gobierno de Estados Unidos a través de agencias como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la DEA, el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) y el FBI.

Detenciones masivas y controles de identidad

Del mismo modo, las acciones de rastrillaje y prevención policial permitieron la detención de 33 mil personas vinculadas a distintos delitos en todo el país. Asimismo, mediante operativos de control de identidad y presencia permanente en las calles, se logró intervenir a 10 mil personas con requisitoria vigente, las cuales ya fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales.

Retiro de armas de circulación

Al respecto, el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, remarcó que la institución policial trabaja diariamente para sacar de circulación el armamento que alimenta mercados ilegales como el sicariato y la extorsión.