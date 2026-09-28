Paro de transportistas en Tacna: se dispone clases virtuales este 28 y 29 de septiembre

La medida comprende instituciones educativas de siete distritos y busca evitar dificultades en el traslado de estudiantes y trabajadores durante las jornadas de paralización.

Debido a la paralización del transporte urbano anunciada por los transportistas, las clases en las instituciones educativas públicas y privadas de la provincia de Tacna serán virtuales o remotas este lunes 28 y martes 29 de septiembre, así informó la Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna (UGEL).

La medida comprende a los colegios ubicados en los distritos de Tacna, Gregorio Albarracín, Ciudad Nueva, Pocollay, Alto de la Alianza, Calana y Pachía. La disposición busca evitar dificultades en el traslado y proteger a los estudiantes y al personal educativo durante las jornadas de protesta.

La UGEL solicitó a los directivos coordinar con los docentes y comunicar oportunamente a las familias sobre la modalidad de enseñanza, para poder continuar las actividades académicas con normalidad durante ambos días.

DISPONEN TOLERANCIA PARA LOS TRABAJADORES

La Dirección Regional de Trabajo de Tacna también comunicó que las empresas públicas y privadas deberán otorgar tolerancia a sus trabajadores debido al paro anunciado por el gremio de transportistas urbanos. La medida busca facilitar el desplazamiento de quienes puedan verse afectados por la suspensión del servicio.

Julián Flores, presidente de los transportistas del servicio público, señaló a RPP que la paralización responde al incremento del precio del combustible. Según explicó, el costo del galón se acerca actualmente a los S/30, situación que ha generado preocupación entre los operadores del transporte urbano.

PARALIZACIÓN AFECTARÁ TRANSPORTE URBANO

Por otro lado, el paro está previsto para este lunes 28 y martes 29 de septiembre y podría generar dificultades para el desplazamiento de estudiantes, trabajadores y ciudadanos en distintos sectores de la provincia.