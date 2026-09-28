Más seguridad en El Milagro: Penal de Trujillo refuerza controles con escáneres

Los equipos permiten identificar metales y otros elementos ocultos, así como objetos prohibidos en paquetes y equipajes que ingresan al establecimiento penitenciario.

Con el objetivo de reforzar el control de ingreso de visitantes y personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Ministerio de Defensa inició la prueba de nuevos escáneres de seguridad instalados en el penal El Milagro, en La Libertad.

Los equipos permitirán realizar revisiones para detectar metales y otros objetos ocultos en el cuerpo, así como elementos prohibidos dentro de paquetes y equipajes. La implementación forma parte de las medidas adoptadas para reforzar la seguridad en el establecimiento penitenciario.

Durante la primera jornada, cerca de 400 personas fueron sometidas al nuevo sistema de control tecnológico. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Ejército del Perú, quienes recibieron capacitación para operar los equipos y apoyan las labores de seguridad junto con la Policía Nacional del Perú (PNP).

ESCÁNERES REFORZARÁN CONTROL EN EL PENAL

La instalación de los equipos se realiza en el marco del estado de emergencia de 60 días declarado el pasado 5 de septiembre en el establecimiento penitenciario. La medida busca fortalecer los controles y reducir el ingreso de artículos ilícitos al recinto.

El personal militar encargado de las revisiones verifica a quienes ingresan al penal mediante los nuevos dispositivos. Los controles comprenden tanto a visitantes como a trabajadores del INPE, como parte del refuerzo de las medidas de seguridad implementadas durante la emergencia.

FUERZAS ARMADAS APOYAN SEGURIDAD PENITENCIARIA

Por otro lado, esta intervención se suma al despliegue de las Fuerzas Armadas en el perímetro de cinco penales declarados en emergencia a nivel nacional. Las autoridades buscan reforzar el control externo e interno de estos establecimientos y evitar el ingreso de objetos prohibidos.