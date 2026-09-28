UGEL Cusco abre investigación por tres presuntos casos de violencia sexual en escuelas

La UGEL Cusco realiza el seguimiento administrativo de los casos, mientras el Ministerio Público y el Poder Judicial desarrollan las investigaciones correspondientes.

Los casos de violencia sexual siguen aumentando a nivel nacional a raíz de lo ocurrido en el colegio Liceo Naval, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cusco, investiga tres presuntos casos de violación sexual al interior de instituciones educativas.

Esta situación ha llevado a que la Gerencia Regional de Educación(GERESA) solicite un informe sobre el avance de las investigaciones administrativas sobre los hechos. "Estos son hechos absolutamente todavía con mucha prudencia en el orden interno. Nosotros alegremente no podemos ventilar porque aquí de por medio inmediatamente salta a la vista el nombre de la institución educativa, el nombre de muchos menores. Nosotros tenemos el sumo cuidado", se refirió Heraclio Valencia, gerente regional.

CASOS DE VIOLENCIA

Entre los reportes figura un caso ocurrido en 2024 en la Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega, donde un menor de 14 años habría sido agredido al interior de la institución educativa.

Otro caso similar se registró ese mismo año en una institución educativa particular, donde un menor de ocho años habría sido víctima de abuso sexual por parte de adolescentes de la misma institución. Según la información proporcionada, la familia habría presentado la denuncia recién en 2026.

SE VIENEN REALIZANDO INVESTIGACIONES

Por otro lado, el Ministerio Público y el Poder Judicial vienen realizando las investigaciones correspondientes, mientras que la UGEL Cusco efectúa el seguimiento respectivo de ambos casos.