Suspenden temporalmente búsqueda de turista australiano desaparecido en la Cordillera Huayhuash

La Asociación Socorro Andino Peruano informó la suspensión temporal de la búsqueda del ciudadano australiano Jordan Hao Yap, de 30 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 14 de septiembre tras iniciar un recorrido en solitario por la Cordillera Huayhuash, en la región Áncash.

Estas operaciones fueron interrumpidas por razones de seguridad debido al deterioro de las condiciones meteorológicas y la presencia de tormentas eléctricas, sin que los trabajos realizados hasta el momento hayan arrojado resultados positivos.

Operativos de rescate y uso de tecnología

Como parte de la misión, el 26 de septiembre se desplazó un tercer equipo integrado por 12 rescatistas con el apoyo de la Policía de Alta Montaña de Caraz, realizando un vuelo de reconocimiento en el sector de Cacanan Punta a 4.665 metros sobre el nivel del mar, inspecciones a pie en el paso Shusho y revisiones mediante dos operadores y tres drones entre Cruz Milpo y la quebrada Huaylasmachay.

El excursionista partió de Huaraz el 14 de septiembre con la previsión de culminar la ruta el 23 de septiembre para recoger sus pertenencias, viajar a Lima y abordar un vuelo hacia Cusco el 24 de septiembre. Su último contacto conocido ocurrió por WhatsApp antes de iniciar el trayecto, perdiéndose la comunicación a causa de fallas en su dispositivo satelital y sin contar con una ubicación GPS confirmada.

Reanudación de labores especializadas

La misión de búsqueda se mantiene activa y las operaciones se retomarán en cuanto las condiciones climáticas garanticen la seguridad para el personal terrestre y aéreo, en constante coordinación con las unidades de rescate de la Policía Nacional del Perú.