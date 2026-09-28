Fiscalía emite alerta por alto riesgo de vehículos tubulares informales en Huacachina

La Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Ica emitió una alerta informativa dirigida a turistas nacionales y extranjeros sobre el peligro que representan para su vida e integridad los vehículos tubulares que operan en las dunas de Huacachina.

Esta medida busca advertir a los visitantes ante las múltiples irregularidades técnicas y de seguridad detectadas en estas unidades dentro del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina.

Deficiencias estructurales y prácticas peligrosas

El fiscal provincial titular Pedro Eloy Del Carpio Soto indicó que se ha identificado que numerosos tubulares son armados de forma artesanal con piezas usadas, cuentan con modificaciones estructurales no autorizadas, carecen de planos de ingeniería, pruebas de estabilidad y certificado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Además, algunas unidades incrementan el número de asientos hasta diez o más sin autorización, elevando el riesgo de volcadura, a lo que se suma el traslado peligroso de gasolina en botellas o envases no certificados, lo que podría provocar un incendio o explosión por el calor y los baches, operando también sin el SOAT adecuado ni seguro de turismo de aventura.

Recomendaciones de las autoridades

Ante esta situación, la fiscalía recomendó a los turistas pedir la autorización de servicio turístico de la Municipalidad Provincial de Ica, verificar el SOAT vigente, no abordar vehículos sobrecargados o con combustible en envases improvisados, exigir información veraz a las agencias y reportar cualquier irregularidad a la Policía Nacional al 105.