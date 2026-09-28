Ministerio de Cultura inicia primera expedición 2026 hacia el Gran Pajatén

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de San Martín, inició este lunes 21 de setiembre la primera expedición de este año hacia el Gran Pajatén, como parte del Programa de Investigación Arqueológica con Fines de Conservación del Parque Nacional del Río Abiseo (PRIA HC1) 2026-2027. La intervención se desarrollará en la Zona Histórico Cultural del valle del Alto Montecristo, al interior del Parque Nacional del Río Abiseo, sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial por su excepcional valor cultural y natural.

La expedición comenzó en el Puesto de Control de Chigualén, en la Comunidad de los Andes, distrito y provincia de Pataz, departamento de La Libertad, desde donde el equipo multidisciplinario emprendió la ruta hacia el sitio arqueológico de Manachaqui. Antes de iniciar el recorrido, los integrantes realizaron un pago a la tierra como expresión de respeto y reconocimiento al territorio.

La ruta comprende tres días de desplazamiento. En el segundo día, el equipo se dirigió desde Manachaqui hacia el sitio arqueológico La Playa y, durante el tercer día, continúa su recorrido hasta el Gran Pajatén, donde tiene previsto llegar este miércoles 23 de setiembre. Una vez instalado en el área de intervención, el equipo iniciará las labores de campo para generar una línea base arqueológica, arquitectónica y de conservación, además de recoger información sobre las condiciones ambientales del entorno.

Los trabajos permitirán contar con un diagnóstico especializado sobre las características, condiciones y estado de conservación de los sitios arqueológicos comprendidos en el Parque Nacional del Río Abiseo, con especial atención en el Gran Pajatén. Esta información constituirá un insumo técnico y científico para orientar futuras acciones de investigación, conservación, protección, gestión y puesta en valor del patrimonio cultural y natural del parque.

La expedición está conformada por un equipo de 42 personas, encabezada por el arqueólogo Cristian E. Vizconde García. De ese total, 22 son profesionales encargados de las labores de campo y 20 brindan servicios de transporte, traslado y alimentación durante la permanencia en la zona de intervención. De este último grupo, ocho permanecerán en el área para realizar labores de desbroce y acompañamiento directo durante las actividades de campo.

Con esta primera expedición, el Ministerio de Cultura, mediante la DDC San Martín, da inicio a las actividades de campo previstas para el periodo 2026-2027, cuyos resultados permitirán ampliar el conocimiento sobre el Gran Pajatén y otros sitios arqueológicos del parque, así como fortalecer las acciones de conservación y protección de este importante patrimonio cultural de la Nación