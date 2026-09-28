Ministro Tangherlini llegó a Apurímac para supervisar acciones tras colapso del puente Pampatama

El MTC trasladará un puente modular para recuperar el tránsito en la vía y brindará asistencia técnica al gobierno regional para el proyecto de un puente definitivo.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini Casal, llegó a la zona donde colapsó el puente Pampatama, en Apurímac, para supervisar las acciones de atención a la emergencia. Allí informó que el MTC, a través de Provías Descentralizado, trasladará un puente modular que será instalado como solución temporal para restablecer el tránsito.

Durante su visita, sostuvo una reunión con autoridades locales y pobladores de la zona, con quienes dialogó sobre las acciones para atender la emergencia y recuperar la transitabilidad en la vía.

El titular del sector señaló que el MTC se comunicó con el Gobierno Regional de Apurímac el sábado, tras conocer lo ocurrido. Asimismo, informó que el MTC, a través de Provías Descentralizado, suscribió un convenio con el Gobierno Regional para intervenir en el puente, que se encuentra bajo competencia regional.

“Todos somos el Perú y el Ejecutivo está para trabajar de la mano con todos ustedes, porque estas necesidades, estas emergencias requieren una atención rápida e inmediata”, expresó el ministro. Asimismo, indicó que el MTC también brindará asistencia técnica al Gobierno Regional para desarrollar el expediente del proyecto de un puente definitivo.

Sobre los camiones involucrados en el colapso, informó que se trabaja en el retiro manual de la carga para evitar que el mineral llegue al río. Agregó que el sector puso a disposición combustible para la maquinaria que se requiera y que buscará apoyo de la concesionaria para conseguir grúas con las que se puedan retirar los vehículos y empezar a recuperar la transitabilidad lo antes posible.