Gobernadores de mancomunidad e industria nacional exigen Despegue Minero de los Andes

Con miras al lanzamiento de ANDESMIN 2026, el presidente ejecutivo de la Mancomunidad Regional de Los Andes (MRDLA), el representante de la Sociedad Nacional de Industrias, empresarios y autoridades regionales, hicieron un llamado al Ejecutivo para que tome acciones y despegue el sector minero en sus respectivos departamentos.

El evento se realizará en Ayacucho del 29 de octubre al 1 de noviembre, con el lema “Minería y Desarrollo Territorial en los Andes con Visión Global 2040”. En ese sentido, resaltaron que hay una importante cartera minera en la mancomunidad.

Roque Benavides, presidente del Directorio de la Compañía de Minas Buenaventura, manifestó que "la minería puede llevar desarrollo a todo el Perú”.

“Tenemos que aprender que, si bien Dios es peruano, sus oficinas no pueden estar solo en Lima: tienen que estar en todas las regiones, y especialmente en las zonas más pobres de nuestro país”, afirmó Benavides.

En ese sentido, subrayó que la minería puede contribuir en el desarrollo de la infraestructura, impulsar la descentralización y generar oportunidades para los jóvenes.

Percy Godoy Medina, gobernador regional de Apurímac y presidente ejecutivo de la MRDLA, indicó que su región concentra una cartera de proyectos de inversión minera de aproximadamente US$ 11 000 millones, consolidándose como uno de los principales territorios mineros del país, con un crecimiento de 27.5 % según el Instituto Peruano de Economía.

“Apurímac es una región estable. Estamos preparados para poder recibir todas las inversiones y que estas inversiones generen trabajo y oportunidades de desarrollo para nuestra gente”, sostuvo Godoy Medina. Cabe precisar que la mancomunidad está conformada por Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín y Cusco.

RUMBO ENERGÉTICO

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, proyectó el potencial energético de la región: solo Cusco podría generar 7 700 megavatios a partir de sus fuentes hídricas, una cifra que, sumada a la energía eólica y solar del sur del país, posicionaría a la macrorregión como proveedora energética a escala continental. Salcedo llamó a las regiones andinas a avanzar unidas, como ejes de un mismo desarrollo.

“Si a nuestra capacidad hídrica le sumamos la eólica y la solar de nuestra franja costera en el sur, alimentamos de energía a todo el continente”, declaró Salcedo Álvarez.

REGIÓN ANFITRIONA

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, dio la bienvenida a los inversionistas y empresarios mineros, destacando la riqueza natural del departamento y las garantías de seguridad y tranquilidad para quienes decidan apostar por ella.

“Tenemos riquezas allí, invitamos a los empresarios mineros a invertir en Ayacucho, que está a favor de una minería responsable”, afirmó Oscorima Núñez y la invitación a conocer la histórica ciudad y las nuevas instalaciones del moderno Centro de Convenciones Canaán, sede del evento.

INYECCIÓN ECONÓMICA

Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, sostuvo que Perú está en condiciones de entrar en un círculo virtuoso de crecimiento, pero que ese salto requiere diversificar los motores económicos más allá de la minería y la agroindustria. Agregó que este resultado se puede generar una mayor inversión en infraestructura productiva y social —carreteras, aeropuertos, colegios, hospitales, agua y saneamiento— en las regiones donde se genera la riqueza del país.

“Es necesario encender más motores en la economía peruana”, afirmó James Callao, para quien la inversión privada, acompañada de infraestructura, es la vía para que el crecimiento económico se sienta en todo el territorio.

RESPALDO OFICIAL

La viceministra de Minas, Mayra Figueroa Valderrama, había abierto el evento anunciando la Resolución Viceministerial N.º 0208-2026-MINEM/VMM, con la que el Ministerio de Energía y Minas reconoce institucionalmente a ANDESMIN 2026, y presentando cifras que respaldan el peso del bloque andino: entre enero y julio de 2026, sus seis regiones aportaron el 37 % de la producción nacional de cobre y captaron el 41 % de la inversión minera ejecutada a nivel nacional.

La segunda edición de ANDESMIN se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Ayacucho, con foros técnicos, ponencias magistrales, la feria Expo Perú de los Andes y una muestra gastronómica regional.