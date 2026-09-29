Sismo de magnitud 5.2 se registra en Loreto: no se reportan heridos ni víctimas mortales

Un sismo de magnitud 5.2 se registró la madrugada de este martes 29 de setiembre en Loreto, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 5:22 a. m. y causó alarma entre los habitantes de la región.

De acuerdo con la información difundida por el IGP, el temblor se produjo a una profundidad de 150 kilómetros y tuvo su epicentro en noreste de Andoas. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían reportado personas heridas, víctimas mortales ni daños materiales de consideración.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes y otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, aconseja evacuar de manera ordenada hacia las zonas seguras previamente identificadas. En caso de no poder abandonar el inmueble, es importante ubicarse cerca de columnas o muros estructurales, además de contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.