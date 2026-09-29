ENFEN eleva a 88 % probabilidad que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria

Este lunes 28 de setiembre, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), publicó un informe donde mantiene la alerta de El Niño Costero e incrementó significativamente la probabilidad de que este evento alcance una magnitud extraordinaria en el litoral peruano durante los próximos meses.

Según el reporte, el calentamiento anómalo del océano Pacífico provocará temperaturas del aire muy superiores a lo usual y precipitaciones por encima del valor promedio, con impactos que se extenderán desde la costa norte hasta la costa central del país. La magnitud extraordinaria del calentamiento del mar continuará hasta enero 2027 e irá reduciéndose hacia el otoño de 2027.

Cabe destacar que hace quince días la probabilidad de que El Niño Costero alcanzara una magnitud extraordinaria en octubre era del 82 %, pero la actualización oficial elevó esta cifra al 88 %. Lo mismo ocurrió para los meses de noviembre (de 78 % a 85 %) y diciembre (de 70 % a 80 %).

En cuanto a El Niño global en el Pacífico ecuatorial central, las cifras también se incrementaron en cuanto a la probabilidad de registrar una magnitud muy fuerte, pues pasaron la 80 % en octubre, 85 % en noviembre y 83 % en diciembre.

LLUVIAS Y RÍOS CON CAUDALES ELEVADOS

En tanto, el informe señaló que en el trimestre comprendido entre octubre y diciembre, se prevé lluvias superiores a lo normal en la costa norte e incorpora a la costa central y a los valles de la vertiente occidental andina norte. En tanto, en la cuenca del lago Titicaca y en la sierra sur predominarán caudales por debajo de sus valores normales.

Por otro lado, el ENFEN estima que para el verano del 2027 las precipitaciones serán superiores a lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental, y condiciones deficitarias a normales en la sierra sur y la región amazónica.

IMPACTO BIOLÓGICO Y RECURSOS PESQUEROS

El calentamiento del mar continuará condicionando la disponibilidad de la biomasa marina frente a las costas peruanas durante las siguientes semanas. Es así que el informe técnico señala la presencia de bonito y de especies de aguas ecuatoriales como el pez sierra y la samasa, mientras que recursos oceánicos como el perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla se aproximarán al litoral.

En tanto, se proyecta un desplazamiento mayor de las especies de aguas cálidas hacia zonas sureñas (sector centro y sur del mar peruano) de su hábitat tradicional.