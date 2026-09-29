Caso de presuntos tocamientos: intervienen a coordinadora por no colaborar con investigación en Huancayo

Los agentes la trasladaron a una comisaría por la presunta comisión de resistencia a la autoridad, mientras continúan las investigaciones del caso.

A raíz de una denuncia por presuntos tocamientos indebidos en agravio de un estudiante de 17 años, una coordinadora de la Academia Zárate fue intervenida y trasladada a una comisaría luego de que se negara a proporcionar información solicitada por agentes de la Policía Nacional durante las primeras diligencias.

La intervenida fue identificada como Roxana Núñez Allpoc, de 30 años, coordinadora de la institución. Según información preliminar, el incidente se produjo luego de que efectivos de la Comisaría PNP El Tambo acudieran al establecimiento para recabar información relacionada con la denuncia presentada por el adolescente.

El hecho se inició aproximadamente a las 10:00 a. m., cuando el estudiante, identificado con las iniciales J.B.A.O., habría comunicado a personal de la academia que fue víctima de presuntos tocamientos indebidos al interior de la institución

POLICÍA SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA COORDINADORA

Los agentes policiales llegaron al establecimiento para realizar las diligencias urgentes y determinar las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho. Como parte de estas acciones, los efectivos entrevistaron a Roxana Núñez y le solicitaron información sobre docentes y tutores que podrían resultar relevantes para la investigación.

La coordinadora manifestó que, según las normas internas de la institución, cualquier solicitud de información relacionada con docentes o tutores debía realizarse mediante un documento oficial.

COORDINADORA FUE TRASLADADA A LA COMISARÍA

Por otro lado, los agentes procedieron a intervenir y detener a la coordinadora por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de resistencia a la autoridad. La Policía consideró que su conducta habría obstaculizado las diligencias que se realizaban para esclarecer la denuncia.