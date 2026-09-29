INPE cesa a director del penal El Milagro tras operativos y denuncias de inseguridad

El penal fue declarado en emergencia por 60 días luego de diversos hallazgos de celulares, drogas, armas blancas y otros objetos prohibidos durante los operativos de control.

Tras los cuestionamientos por los hechos relacionados con la seguridad y el ingreso de objetos prohibidos, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cesó a Wilson de la Torre Valderrama del cargo de director del penal El Milagro de Trujillo.

De la Torre Valderrama había sido designado como director del establecimiento penitenciario el 12 de febrero de 2026. Su salida fue oficializada mediante la Resolución Presidencial N.° 636-2026-INPE/P, donde se señala que el cambio forma parte de un proceso de reestructuración en la Oficina Regional Norte.

PENAL EL MILAGRO DECLARADO EN EMERGENCIA

Según información policial, las autoridades habían detectado que desde el penal se continuarían coordinando actividades delictivas en la región La Libertad. A ello se sumaron los hallazgos de celulares, drogas, armas blancas y otros objetos prohibidos.

Esta situación motivó al Ejecutivo a declarar en emergencia el establecimiento penitenciario durante 60 días, desde el 5 de septiembre. Además se realizaron diversos operativos de control. El 17 de septiembre fueron incautados 298 ketes de marihuana y 28 bolsitas con clorhidrato de cocaína. Una semana después, agentes frustraron el ingreso de dos reproductores portátiles de DVD, una consola PlayStation, tarjetas, mandos, 19 radios portátiles, cargadores y otros accesorios.

NUEVO DIRECTOR RETORNA A LA DIRECCIÓN DEL PENAL

Por otro lado, familiares del interno Jesús Benito Reyes Cárdenas denunciaron que su pariente habría sido asesinado a puñaladas durante una gresca registrada en el penal. En este contexto, el INPE designó a José Cabanillas Noriega como nuevo director de El Milagro. El funcionario ya ocupó el cargo anteriormente, durante los años 2007 y 2022.