Piura se prepara ante El Niño : especialistas piden acelerar obras de prevención

El Colegio de Arquitectos plantea una estrategia integral que incluya el drenaje pluvial, la salida del río Piura y la intervención de las cuencas ciegas.

La llegada del fenómeno El Niño en el norte del país sigue poniendo en riesgo a las distintas poblaciones de la región Piura, según los especialistas advirtieron que todavía no estaría preparada para enfrentar los efectos de un eventual fenómeno El Niño de gran magnitud.

El decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Manuel Asmat, señaló que los trabajos de descolmatación del río Piura representan un avance, pero consideró necesario acelerar estas labores y adoptar medidas adicionales, como la adquisición de motobombas y el mantenimiento de las casetas de bombeo.

Por su parte, la decana del Colegio de Arquitectos de Piura, Laura Morocho Gago, sostuvo que la región mantiene una alta vulnerabilidad frente a las lluvias e inundaciones. A su criterio, la prevención debe abordarse de manera integral e incluir la salida del río Piura, el sistema de drenaje pluvial y la intervención de las denominadas cuencas ciegas.

COLEGIO DE INGENIEROS PIDEN ACELERAR TRABAJOS

Manuel Asmat destacó que actualmente se viene retirando material del cauce del río, pero advirtió que las medidas previstas podrían resultar insuficientes ante una eventual crecida extraordinaria.

“Como lo manifesté hace unos días, también hemos podido constatar que esta vez sí se está retirando el material del cauce, eso es importante. Eso es lo que nosotros como colegio quisimos verificar y ya lo hemos podido ver. Sin embargo, de todas maneras, se apunta a tener un cauce de 3000 metros cúbicos por segundo, que, si viene una avenida de 3500 o 4000 como podría ser en un Niño extraordinario, no sería suficiente las medidas de emergencia”, sostuvo el ingeniero.

ARQUITECTOS PLANTEAN UNA PREVENCIÓN INTEGRAL

Laura Morocho señaló que las medidas de emergencia no deberían concentrarse únicamente en la limpieza de drenes o en garantizar el funcionamiento de las motobombas. La representante del Colegio de Arquitectos consideró necesario avanzar hacia una planificación territorial que permita atender de manera integral los problemas que históricamente han expuesto a Piura a inundaciones.

“Desde el CAP consideramos que debemos pasar ya de tener esta gestión reactiva, que solamente actúa frente a la emergencia, a una verdadera gestión preventiva del territorio. Así que creo que es momento ya de cambiar la mirada y el enfoque de la planificación de nuestras ciudades”, sostuvo Morocho.