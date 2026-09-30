¡Mensaje a los electores en Huancayo! Sacerdote exhorta a reflexionar a los votantes

El sacerdote también pidió no permitir que regalos, promesas o compromisos de campaña condicionen la decisión de los votantes.

Durante una misa en el distrito de Sapallanga, en la provincia de Huancayo, el sacerdote Enrique Campos realizó un llamado a la población de cara a las próximas elecciones regionales y municipales y exhortó a los ciudadanos a reflexionar sobre su decisión antes de acudir a las urnas.

El religioso cuestionó que los electores vuelvan a respaldar a quienes, según sus declaraciones, ya han ocupado cargos anteriormente y pidió no permitir que regalos o promesas condicionen el voto.

“Domingo 4 de octubre. Voy a ser bien bocón, ¿ya? No voten por los mismos sinvergüenzas de siempre. No voten por los mismos desleales de siempre. Lo siento. No votemos por los mismos que siguen dañando nuestra tierra, nuestro país, no. Voten por los que quieran tu tierra y tú los conoces. Eso no tengo que decir yo”, manifestó.

SACERDOTE PIDE EVALUAR CANDIDATOS

Durante su intervención, Enrique Campos no mencionó nombres de candidatos ni organizaciones políticas. En cambio, pidió a los ciudadanos ejercer su derecho al voto de manera independiente y evaluar aspectos como la honestidad y el compromiso.

Asimismo, también hizo un llamado a que los electores asuman responsabilidad por las decisiones que adopten en las urnas, cuestionando que posteriormente se responsabilice a las autoridades por su gestión.

PIDE NO CAER EN PROMESAS DE CAMPAÑA

Por último, Campos también exhortó a la población a no permitir que promesas de campaña determinen su decisión.